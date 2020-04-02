Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Роналду обошел Месси в голосовании на лучшего игрока всех времен по версии читателей Marca

    Португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим футболистом всех времен по результатам голосования болельщиков – читателей испанского издания Marca.

    За игрока «Ювентуса» проголосовали 246 тысяч человек. Второе место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси – у него 209 тысяч голосов. Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо стал третьим, обойдя в голосовании Диего Марадону.

    • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
    • Месси выигрывал «Золотой мяч» шесть раз

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2020 15:38
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75894

      zigbert 3 часа назад

      А где же кумир миллионов Пеле?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1191

      777+ > zigbert 1 час назад

      Я тоже сначала был удивлен, почему нет Пеле. Он в 18-ть лет на ЧМ феерил. Забил за карьеру более 1000 голов. Кто из нынешних так может? Уже было сравнение Марадоны и Пеле и Марадона победил, только потому, что сравнение было в век зарождения интернета, а голосуют в большенстве случаев молодежь, которая тогда не успела увидеть игру Пеле "в живую". Про нынешних я вообще молчу. Итог таков - нынешних футболистов и прошлых сравнивать просто неправильно. Каждому времени - свой герой!!!
      И еще, для тех кто не видел как играл Пеле предлагаю посмотреть старый художественный фильм "Бегство к победе", не пожалеете, тем более сейчас это актуально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2063

      solodealer 6 часов назад

      Вопрос только один: могут ли читатели этого Marca сколь-нибудь адекватно представлять себе "лучших футболистов всех времён"? Хотя бы по возрасту?
      Это как с количеством заболевших К-вирусом, выявленных в РФ... Ключевое слово - ВЫЯВЛЕННЫХ. А сколько, простите меня, было ПРОТЕСТИРОВАНО НА НОРМАЛЬНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМАХ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39042

      portero > solodealer 6 часов назад

      зато процент смертности высок и все чиновники уже два месяца "трудятся" премии неустанно осваивают.
      вот только в Германии средний возраст умерших 82 года, а в Швеции которая плевала на все меры 83 года. а главное везде смертность меньше чем прошлые годы ......

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2063

      solodealer > portero 5 часов назад

      ...а как там в Иране, по сценарию которого идём мы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3794

      sochi-2013 > portero 4 часа назад

      Либераст? К чему ты свой скулеж сюда втиснул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16042

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Правильное голосование.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4619

      subbotaspartak > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Неправильное голосование.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад

      Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://prees.2sms.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9632

      Cules2013 7 часов назад

      Какая неожиданность) С таким же успехом, можно было провести голосование в El Mundo Deportivo

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1669

      KPCCSPB 7 часов назад

      Ахахаха, в динарке извержение произошло сейчас

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3081

      dinar7777dinar > KPCCSPB 4 часа назад

      что мне эта реаловская марка ! в ху й не уперлась никому ! а ты петушара залезь под стол и молись на джубу.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75880
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru