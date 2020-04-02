Роналду обошел Месси в голосовании на лучшего игрока всех времен по версии читателей Marca

А где же кумир миллионов Пеле?
Португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим футболистом всех времен по результатам голосования болельщиков – читателей испанского издания Marca.
За игрока «Ювентуса» проголосовали 246 тысяч человек. Второе место занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси – у него 209 тысяч голосов. Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо стал третьим, обойдя в голосовании Диего Марадону.
- Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
- Месси выигрывал «Золотой мяч» шесть раз