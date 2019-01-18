У стадиона «Аякса» открыли бюст и памятную стену Кройфа. Деньги на увековечивание голландца собирали болельщики

Возле стадиона «Аякса» открыли бюст-памятник бывшему футболисту сборной Голландии и амстердамского клуба Йохану Кройфу. Фото можно увидеть ниже.
Также объектом-памятником является мозаичная стена, располагающаяся неподалеку от бюста. Деньги на увековечивание памяти голландца собирали болельщики.
- Кройф родился в 1947 году, скончался – в 2016.
- В течение карьеры больше всего матчей провел за «Аякс» (1964-1973 годы, 239 матчей в чемпионате Голландии, 191 гол).
- Главное достижение в качестве футболиста – три победы в Кубке европейских чемпионов с «Аяксом».
Prachtig moment in de ArenA: Onthulling @JohanCruyff-wand & borstbeeld! #vooraltijdnr14 pic.twitter.com/IrkFBurexw— AFC Ajax (@AFCAjax) 18 января 2019 г.