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    У стадиона «Аякса» открыли бюст и памятную стену Кройфа. Деньги на увековечивание голландца собирали болельщики

    Возле стадиона «Аякса» открыли бюст-памятник бывшему футболисту сборной Голландии и амстердамского клуба Йохану Кройфу. Фото можно увидеть ниже.

    Также объектом-памятником является мозаичная стена, располагающаяся неподалеку от бюста. Деньги на увековечивание памяти голландца собирали болельщики.

    • Кройф родился в 1947 году, скончался – в 2016.
    • В течение карьеры больше всего матчей провел за «Аякс» (1964-1973 годы, 239 матчей в чемпионате Голландии, 191 гол).
    • Главное достижение в качестве футболиста – три победы в Кубке европейских чемпионов с «Аяксом».

    Источник: Твиттер «Аякса»

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    18.01.2019 21:59
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