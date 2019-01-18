У стадиона «Аякса» открыли бюст и памятную стену Кройфа. Деньги на увековечивание голландца собирали болельщики

Возле стадиона «Аякса» открыли бюст-памятник бывшему футболисту сборной Голландии и амстердамского клуба Йохану Кройфу. Фото можно увидеть ниже.

Также объектом-памятником является мозаичная стена, располагающаяся неподалеку от бюста. Деньги на увековечивание памяти голландца собирали болельщики.