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    Какой вы футболист?

    В Амстердаме появится памятник Кройфа. Болельщики собрали 75 тысяч за три месяца

    18 октября болельщики «Аякса» собрали 75 тысяч евро, необходимые для выполнения и установки памятника Йохана Кройфа. На сбор средств у фанатов амстердамского клуба ушло три месяца.

    Ожидается, что в ближайшее время общество болельщиков определится с местом для монумента и архитектором.

    Открытие памятника состоится в течение двух лет.

    Кройф знаменит выступлениями за амстердамский клуб, «Барселону» и сборную Голландии в качестве футболиста и позже – тренера. Кройф является трехкратным обладателем «Золотого мяча».

    Голландец ушел из жизни 24 марта 2016 года.

    Источник: Deze man verdient een standbeeld

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    20.10.2018 01:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9707

      Hup-Holland 28 октября 2018, 02:03

      Великий!!!!!Браво болельщикам))))

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 15:25

      Мировая легенда. Сборная Голландии образца 1974 года ,была одной из лучших во все времена. Кройф выделялся своей игрой в этой команде.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 20 октября 2018, 02:00

      Мне было 18 лет, но я помню, как болел в 1974 году за сборную Голландии и восхищался голами Кройфа в ворота Аргентины и Бразилии на чемпионате мира. И горевал, когда голландцы стали вторыми после немцев.

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