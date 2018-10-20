В Амстердаме появится памятник Кройфа. Болельщики собрали 75 тысяч за три месяца

18 октября болельщики «Аякса» собрали 75 тысяч евро, необходимые для выполнения и установки памятника Йохана Кройфа. На сбор средств у фанатов амстердамского клуба ушло три месяца.

Ожидается, что в ближайшее время общество болельщиков определится с местом для монумента и архитектором.

Открытие памятника состоится в течение двух лет.

Кройф знаменит выступлениями за амстердамский клуб, «Барселону» и сборную Голландии в качестве футболиста и позже – тренера. Кройф является трехкратным обладателем «Золотого мяча».

Голландец ушел из жизни 24 марта 2016 года.