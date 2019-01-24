Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Испании. «Барселона» на выезде проиграла «Севилье»

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Севилья»«Барселона» завершился победой хозяев – 2:0.

    Забили полузащитник Пабло Сарабия и нападающий Виссам Бен-Йеддер.

    Андалусский клуб прервал серию из трех поражений подряд. Команда Эрнесто Вальверде проиграла после трех побед кряду.

    Ответная встреча состоится 30 января на «Камп Ноу».

    Испания. Кубок. 1/4 финала. Первый матч

    Севилья – Барселона – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сарабия, 58; 2:0 – Бен-Йеддер, 76.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2019 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 08:35

      Опять Вальверде чудит с составом и тактикой. Зачем? Хорошо, мы даём основным игрокам отдых - команда играет через пень колоду, проигрывает, а потом в ответке нужно выпускать самый сильный состав и рвать задницу, чтобы отыграться. В итоге, игроки основы всё равно должны напрягаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar 24 января 2019, 02:15

      Ну.. барса была так себе составом. Сева в этом сезоне не плоха, но смогут ли преимущество удержать? я думаю нет. Ставлю на ..... 4-0 на камп ноу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 24 января 2019, 01:54

      Очередное доказательство того, что без пары ключевых игроков Барселона середнячок!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий > VAD07 24 января 2019, 07:52

      Ты состав видел вообще там пол команды небыло оснавных

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > VAD07 24 января 2019, 10:34

      Вот ты чудила..
      Во-первых - игроками основы можно назвать только Пике, Ваньку да Роберто (50/50) из тех, кто играл вчера.
      Во-вторых - если из любого ТОП-клуба убрать 8 игроков основы - у него будет проблемы с более-менее серьезным соперником.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar > VAD07 24 января 2019, 19:29

      и с хрена ты меня минусуешь дите? было бы что ответить вперед. а так прошел бы мимо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 24 января 2019, 01:29

      Есть ли Барса без Месси? Нет, это фантастика!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11