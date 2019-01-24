Кубок Испании. «Барселона» на выезде проиграла «Севилье»

Опять Вальверде чудит с составом и тактикой. Зачем? Хорошо, мы даём основным игрокам отдых - команда играет через пень колоду, проигрывает, а потом в ответке нужно выпускать самый сильный состав и рвать задницу, чтобы отыграться. В итоге, игроки основы всё равно должны напрягаться.
Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» – «Барселона» завершился победой хозяев – 2:0.
Забили полузащитник Пабло Сарабия и нападающий Виссам Бен-Йеддер.
Андалусский клуб прервал серию из трех поражений подряд. Команда Эрнесто Вальверде проиграла после трех побед кряду.
Ответная встреча состоится 30 января на «Камп Ноу».
Испания. Кубок. 1/4 финала. Первый матч
Севилья – Барселона – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сарабия, 58; 2:0 – Бен-Йеддер, 76.