«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича

Хорватский полузащитник «Интера» Марсело Брозович может летом перебраться в Испанию.

На футболиста претендуют «Реал» и «Барселона», которых впечатлила игра хорвата в этом сезоне. Прописанные в контракте игрока отступные составляют 60 миллионов евро, и таким образом он может стать самым дорогим хорватским футболистом в истории. Тем временем «Интер» готовит для Брозовича новый контракт с более выгодными условиями, чем сейчас.

Сообщалось, что переговоры с агентом полузащитника уже проводил «Ливерпуль».