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    «Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича

    Хорватский полузащитник «Интера» Марсело Брозович может летом перебраться в Испанию.

    На футболиста претендуют «Реал» и «Барселона», которых впечатлила игра хорвата в этом сезоне. Прописанные в контракте игрока отступные составляют 60 миллионов евро, и таким образом он может стать самым дорогим хорватским футболистом в истории. Тем временем «Интер» готовит для Брозовича новый контракт с более выгодными условиями, чем сейчас.

    Сообщалось, что переговоры с агентом полузащитника уже проводил «Ливерпуль».

    • 27-летний Брозович выступает за миланский клуб с 2016 года.
    • В текущем сезоне он провел 32 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.

    Источник: Sportske Novosti

    Хорватская ежедневная спортивная газета со штаб-квартирой в Загребе.

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