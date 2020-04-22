«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича

Хорватский полузащитник «Интера» Марсело Брозович может летом перебраться в Испанию.
На футболиста претендуют «Реал» и «Барселона», которых впечатлила игра хорвата в этом сезоне. Прописанные в контракте игрока отступные составляют 60 миллионов евро, и таким образом он может стать самым дорогим хорватским футболистом в истории. Тем временем «Интер» готовит для Брозовича новый контракт с более выгодными условиями, чем сейчас.
Сообщалось, что переговоры с агентом полузащитника уже проводил «Ливерпуль».
- 27-летний Брозович выступает за миланский клуб с 2016 года.
- В текущем сезоне он провел 32 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.
Источник: Sportske Novosti
Хорватская ежедневная спортивная газета со штаб-квартирой в Загребе.