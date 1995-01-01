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    «Ливерпуль» провел переговоры о трансфере Брозовича

    Капитан миланского «Интера» Марсело Брозович может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Express со ссылкой на Libero.

    Согласно источнику, его агент встречался с руководством «Ливерпуля» и обсуждал возможный трансфер в летнее межсезонье.

    Мерсисайдский клуб пытался приобрести его по окончании ЧМ-2018, однако, тогда стороны не смогли договориться об условиях сделки. Сейчас ситуация изменилась. Итальянцы готовы отпустить его в случае выплаты отступных, которые составляют 52 миллиона фунтов.

    Впрочем, «Интер» также готов рассмотреть вариант с обменом на полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума, однако, англичане не намерены отпускать голландца и продлят с ним контракт.

    • 27-летний Брозович выступает за миланский клуб с 2016 года.
    • В текущем сезоне он провел 32 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач.

    Источник: Express

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