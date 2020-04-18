«Ливерпуль» провел переговоры о трансфере Брозовича

Капитан миланского «Интера» Марсело Брозович может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Express со ссылкой на Libero.

Согласно источнику, его агент встречался с руководством «Ливерпуля» и обсуждал возможный трансфер в летнее межсезонье.

Мерсисайдский клуб пытался приобрести его по окончании ЧМ-2018, однако, тогда стороны не смогли договориться об условиях сделки. Сейчас ситуация изменилась. Итальянцы готовы отпустить его в случае выплаты отступных, которые составляют 52 миллиона фунтов.

Впрочем, «Интер» также готов рассмотреть вариант с обменом на полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума, однако, англичане не намерены отпускать голландца и продлят с ним контракт.