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  • «Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса

«Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса

23 января 2019, 00:08
1

Трансфер полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи в «Ювентус» может состоятся зимой, сообщает Independent.

По информации издания, лондонский клуб продаст валлийца за 10 миллионов фунтов, если оформит аренду Хамеса Родригеса и Дениса Суареса у «Реала» и «Барселоны» соответственно.

О подробностях переговоров лондонского клуба с клубами Примеры не сообщается.

Рэмзи в октябре сказал, что не будет продлевать контракт, истекающий в июне.

  • Статистика Рэмзи в девятом сезоне за «канониров» – три гола и семь ассистов в 23 играх.
  • У Хамес два мяча и три результативных передачи в 13 играх «Баварии» (аренда).
  • Суарес – два гола и один ассистентский балл в восьми матчах.

Источник: Independent
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Арсенал Бавария Барселона Г Рэмзи Аарон Родригес Хамес Суарес Денис
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1548228732
Не думаю, что очень целесообразно 11.3 миллиона евро отдавать за полугодичную аренду для игры в Серии А. Я, так понимаю, в еврокубках заигран уже и в ЛЧ не помощник. Если только с мыслями о скорейшей адаптации и вписание этой сделки в ФФП нынешнего сезона.
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