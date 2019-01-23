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    «Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса

    Трансфер полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи в «Ювентус» может состоятся зимой, сообщает Independent.

    По информации издания, лондонский клуб продаст валлийца за 10 миллионов фунтов, если оформит аренду Хамеса Родригеса и Дениса Суареса у «Реала» и «Барселоны» соответственно.

    О подробностях переговоров лондонского клуба с клубами Примеры не сообщается.

    Рэмзи в октябре сказал, что не будет продлевать контракт, истекающий в июне.

    • Статистика Рэмзи в девятом сезоне за «канониров» – три гола и семь ассистов в 23 играх.
    • У Хамес два мяча и три результативных передачи в 13 играх «Баварии» (аренда).
    • Суарес – два гола и один ассистентский балл в восьми матчах.

    Источник: Independent

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    23.01.2019 00:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 января 2019, 10:32

      Не думаю, что очень целесообразно 11.3 миллиона евро отдавать за полугодичную аренду для игры в Серии А. Я, так понимаю, в еврокубках заигран уже и в ЛЧ не помощник. Если только с мыслями о скорейшей адаптации и вписание этой сделки в ФФП нынешнего сезона.

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