«Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса

Трансфер полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи в «Ювентус» может состоятся зимой, сообщает Independent.
По информации издания, лондонский клуб продаст валлийца за 10 миллионов фунтов, если оформит аренду Хамеса Родригеса и Дениса Суареса у «Реала» и «Барселоны» соответственно.
О подробностях переговоров лондонского клуба с клубами Примеры не сообщается.
Рэмзи в октябре сказал, что не будет продлевать контракт, истекающий в июне.
- Статистика Рэмзи в девятом сезоне за «канониров» – три гола и семь ассистов в 23 играх.
- У Хамес два мяча и три результативных передачи в 13 играх «Баварии» (аренда).
- Суарес – два гола и один ассистентский балл в восьми матчах.
Источник: Independent