«Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса

Трансфер полузащитника «Арсенала» Аарона Рэмзи в «Ювентус» может состоятся зимой, сообщает Independent.

По информации издания, лондонский клуб продаст валлийца за 10 миллионов фунтов, если оформит аренду Хамеса Родригеса и Дениса Суареса у «Реала» и «Барселоны» соответственно.

О подробностях переговоров лондонского клуба с клубами Примеры не сообщается.

Рэмзи в октябре сказал, что не будет продлевать контракт, истекающий в июне.