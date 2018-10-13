Рэмзи: «Я уйду из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенал» Аарон Рэмзи подтвердил информацию об уходе из клуба в период летнего трансферного окна-2019.

«Все шло хорошо, мы были близки к согласованию нового контракта, но это уже не важно.

Мне остается только показывать свой лучший футбол и делать для «Арсенала» все возможное. Потом я уйду.

В футболе так бывает. В таких случаях надо собраться и показывать свой максимум. На этом все, я планирую показать лучшее, на что способен, в оставшихся матчах за «Арсенал».

Останусь ли я до конца сезона? Конечно. Я по-прежнему рассчитываю достичь чего-то особенного», – цитирует 27-летнего валлийца Telegraph.

Сообщалось, что лондонский клуб не устроило предложение Рэмзи по зарплате.

Футболист проводит 10-й сезон в составе «канониров». На его счету три победы в Кубке Англии, две – в Суперкубке страны. Ресурс Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Ряд СМИ считает, что новый клуб Рэмзи заключит с ним предварительный контракт в январе, чтобы избежать выкупа прав летом и приобрести футболиста в качестве свободного агента. Действующее соглашение игрока истечет в июне.

В числе претендентов на хавбека – «Реал» и «Ювентус».