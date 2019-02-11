Адвокат: «Аршавин – это Месси. Кокорин – Роналду»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат сравнил форварда «Зенита» Александра Кокорина с Криштиану Роналду. Россиянин отбывает арест в СИЗО.

– Как жаль, что Кокорин в тюрьме, он бы помог «Зениту» в матче с «Фенербахче» – и не только. Фантастически талантливый парень. Дольче вита мешает молодым.

– Новый Аршавин?

– Нет, Аршавин – он только один. Талант от бога. Остальные тоже стараются. Дзюба – это про мышцы и характер, но не про талант. Но Кокорин – талант!

Он был очень близок по своим качествам к таланту. Как в Голландии те, кем восхищаются. Если Аршавин – Лионель Месси, то Кокорин – Криштиану Роналду. По вашим меркам. Быстрый и резкий, отличный футболист. Все ухватывал с первого раза. Жаль, что личная жизнь его увела не туда.