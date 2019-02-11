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    Адвокат: «Аршавин – это Месси. Кокорин – Роналду»

    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат сравнил форварда «Зенита» Александра Кокорина с Криштиану Роналду. Россиянин отбывает арест в СИЗО.

    – Как жаль, что Кокорин в тюрьме, он бы помог «Зениту» в матче с «Фенербахче» – и не только. Фантастически талантливый парень. Дольче вита мешает молодым.

    – Новый Аршавин?

    – Нет, Аршавин – он только один. Талант от бога. Остальные тоже стараются. Дзюба – это про мышцы и характер, но не про талант. Но Кокорин – талант!

    Он был очень близок по своим качествам к таланту. Как в Голландии те, кем восхищаются. Если Аршавин – Лионель Месси, то Кокорин – Криштиану Роналду. По вашим меркам. Быстрый и резкий, отличный футболист. Все ухватывал с первого раза. Жаль, что личная жизнь его увела не туда.

    • Кокорин проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Адвокат ранее тренировал «Фенербахче» и «Зенит».
    • Под руководством Адвоката сборная России не вышла из группы на Евро-2012.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2019 21:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 12 февраля 2019, 21:44

      По ходу в Голландии тяжелые наркотики разрешили,если пошли такие сравнения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 12 февраля 2019, 14:24

      Кокорин очень нужен Зениту... Без него скорость совсем не та и подбор мячей проигрываем... Быстрее бы это шоу справедливости закончилось...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 февраля 2019, 12:17

      в голландии походу новый сорт шмали ! накурило дика в хлам ! а если сравнивать аршавина в его лучшие годы то кокорин рядом не стоит убогое гавно.

      5
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 12 февраля 2019, 12:09

      А я адвокат дьявола!- добавил он.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 11:50

      Дзюба обидится на эти слова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 12 февраля 2019, 09:42

      Мимоходом расшифровал Дзюбу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 12 февраля 2019, 08:55

      Отменить Роналду условное и к Кокоше.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 23:23

      Криштиану Роналду - это Саша Кержаков.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 12 февраля 2019, 13:38

      Кокорин это сильно улучшенная копия Кержакова.

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 февраля 2019, 22:33

      Месси и Роналду судили за неуплату налогов, Кокорина судят за хулиганство и побои, а тут еще и Аршавин с угрозами подъехал. Нормальная компашка уголовников))

      1
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      Рейтинг: +22

      Время действия > Lester84 11 февраля 2019, 22:43

      Mash подъехал, не путайте дерь**мо, с реальностью.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 февраля 2019, 22:25

      Ради хайпа и не такое скажешь, почему было с Пеле не сравнить?

      3
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      Рейтинг: +22

      Время действия > zatonn 11 февраля 2019, 22:44

      Пеле сам восхищался талантом Аршавина, как и Марадона кстати. Да и зачем Дику "хайп", Вы его с кем-то путаете.

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