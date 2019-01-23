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    Френки де Йонг стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера – 75 миллионов

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг перешел в «Барселону».

    Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов голландцы могут получить в качестве бонусов.

    Контракт начнет действовать с 1 июля 2019 года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

    В этом сезоне де Йонг провел в Эредивизие 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    23.01.2019 20:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:53

      Все сложилось и все свои слова сдержали. "Барса" подписала де Йонга, и он остался в "Аяксе" до лета.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 21:05

      Наконец то. Отличный ход Барсы.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2019, 21:00

      Уууух . Красава. Отличный трансфер .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 января 2019, 20:51

      что мля ? кто это что так дорого

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > anri1703 23 января 2019, 21:18

      посмотри его игру в ютюбе. глянь как он играл против той же баварии в нынешней лч ! посмотри как он играл в лиге нации за сборную голландию.

      4
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 23 января 2019, 20:37

      А чего сразу 150 за Де Лигта и Де Йонга не дали?) В центральной зоне защиты типо у барсы проблем нет?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 23 января 2019, 21:01

      Потому что райола крутит вертит де лигтом как хочет и устраивает аукцион кто больше даст бабла. В барса с райолой не в лучших отношениях .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 23 января 2019, 20:29

      Очень талантлив и почему то есть уверенность что он сразу заиграет в Барсе,хорошая замена Бускетсу...Думаю щас еще и Делигт подтянется за дружком)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 20:23

      Нашим клубам остается только позавидовать таким как Аякс!

      7
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 23 января 2019, 20:20

      Пока барса покупает де йонга, дембеле, коута в сумме за лямов 300 за последние пару окон, реал мать вашу отдает по арендам хамеса за 80 лямов, и ковачича, и тео, и так далее, а покупок 0. Мудачье сидит наверху будто.
      Может еще иско продадут и бэйла в аренду за ляма 3, и вообще шоколад, купить можно еще одного вратаря.

      12
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > DeStar 23 января 2019, 21:13

      Если ты болеешь за эту команду,ты должен понимать, Реал что то мутят

      2
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      Рейтинг: +12344

      DeStar > Санёк 17 23 января 2019, 22:47

      да, я скорее не понимаю, а просто верю ,что реал летом потратится не хило, и купит либо мбаппе ,или икарди, либо кейна, эриксона или азара, или может неймара. Да я верю , что два игрока из этого списка придут. Но ... все-равно хз

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DeStar 23 января 2019, 23:47

      Неймара и Азара бы в Реал.
      Канте бы в Мадрид-вообще огонь получилось бы)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 00:38

      а нафига? оба на левом фланге будут играть? азара и мбаппе. Один для связки и атакующий действий (азар) и мбаппе для голов. канте... да не, каземиро и кросс в порядке. На общем фоне результатов все игроки реала кажутся дном. Но канте крут конечно .но он не так сильно нужен , как 2 игрока в атаку. А так канте на замену модричу бы да..

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 24 января 2019, 02:47

      Ну ты посчитай не по фамилиям а по деньгам :) Винисиусы Лунины и ТД. Ох сколько этих молодых которые были взяты за 70-100 лямов мол потенциал ,а щас гуляют по арендам поверь их много очень много :) просто Реал не скупает топ игроков ,даже тот же Куртуа стоил не мало хоть и толку не было в его покупке но взяли и Лунина и при живом и сильном по мне так одним из самых сильных вратарей Навасе он не нужен был

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Football06 24 января 2019, 12:57

      Про Наваса ты конечно прав.Не понятно для чего брали Куртуа,если есть вратарь с приставкой ТОП внутри команды.Перес конечно в этом трансфере всех удивил и не в лучшую сторону.
      Надеюсь Кейлор не будет сидеть на банке и уедет в условный Арсенал.

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