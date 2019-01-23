Френки де Йонг стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера – 75 миллионов

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг перешел в «Барселону».

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов голландцы могут получить в качестве бонусов.

Контракт начнет действовать с 1 июля 2019 года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В этом сезоне де Йонг провел в Эредивизие 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.