Зрители не вернутся на «Камп Ноу» до февраля 2021 года при худших прогнозах

«Барселона» будет играть домашние матчи без зрителей до февраля 2021 года при самом худшем развитии событий.

Рассматриваются два варианта проведения матчей после окончания пандемии коронавируса. В первом, «базовом», игры будут проходить без зрителей до февраля следующего года при условии, что все турниры завершатся досрочно, а трансферное окно будет открыто с 15 августа до 15 сентября.

Второй сценарий более оптимистичный: зрителям разрешат посещать матчи с 15 ноября, при этом остаток сезона будет доигран с 15 июня по начало или середину августа.