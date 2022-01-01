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Главная
Эквадор. Серия А
Футбольные тренеры
Эквадор. Лига Про 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Лопес Диего
Брешиа
2
Гарсия Луис
Депортиво
3
Алькасер Хосеп
ЛДУ
4
Селисо Хорхе
Универсидад Католика
5
Буч Хуан Пабло
Текнико Университарио
6
Кумбикус Джованни
Либертад Лоха
7
Эспиноса Джованни
Леонес
8
Дуро Гильермо
Дельфин
9
Гавиланес Поол
Гуаякиль Сити
10
Мера Эфрен
Манта
11
Гандольфи Хавьер
Индепендьенте дель Валле
12
Салас Ренато
Мушук Руна
13
Кьетино Николас
Оренсе
14
Пальярес Алекс
Макара
15
Торрес Эрнан
Эмелек
16
Эспиноса Херардо
Аукас
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