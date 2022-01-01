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Эквадор. Серия А
Футбольные стадионы
Эквадор. Лига Про 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
Гуаякиль
59 283
2
Джордж Капвел
Гуаякиль
40 020
3
Банко Гуаякиль
Кито
12 000
4
Олимпико Атауальпа
Кито
40 958
5
Родриго Пас Дельгадо
Кито
41 575
6
Беллависта
Амбато
16 467
7
Федеративо Рейна дель Цисне
Лоха
14 935
8
9 де Майо
Мачала
16 500
9
Эстадио Гонсало Посо Рипальда
Кито
18 799
10
Алехандро Серрано Агилар
Куэнка
16 540
11
КОАК Мушук Руна
Амбато
8 200
12
Олимпико де Ибарра
Ибарра
18 600
13
Жокай
Манта
21 000
14
Кристиан Бенитес Бетанкурт
Гуаякиль
10 152
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