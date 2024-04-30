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  • Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России: «Легендарный нападающий»

Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России: «Легендарный нападающий»

30 апреля 2024, 09:45
10

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Кристиан Нобоа определил лучшего форварда России. По мнению эквадорского футболиста, им является нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

– Заболотный – легендарный нападающий!

– Лучший форвард России?

– Для меня – да! Потому что он очень хорошо открывается, быстрый, сильный, хорошо играет головой. Иногда ему не хватает уверенности. Он сам должен чувствовать, что он хороший нападающий. А он иногда запарывал первый момент, и все! Как отрезало. Не может забить больше. Если бы он верил в себя, то мог бы достичь большего.

  • Заболотный забил 10 голов в этом сезоне.
  • Нобоа играл вместе с форвардом в «Зените» и «Сочи».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нобоа Кристиан Заболотный Антон
Комментарии (10)
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MaxRnD
1714459943
Ну и соответственно лучший вратарь походу тоже Заболотный ?
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MazaiNN
1714462956
Тонкий эквадорский юмор..
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k611
1714463975
Был бы лучший, играл бы за клуб топ 5 чемпионатов Европы.
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Дубина
1714468591
И Дзюба))))
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Axe111
1714472425
Даже смеяться над этим стыдно
Ответить
Mirak92
1714487255
Да футболер не плохой ,но не его амплуа ,как и Чахлый в нападение что делает ?я хз Вон Муса хавом был ,Слуцкий сделал из него чистого напа Почему нельзя Болото в ЦП перевести ,Чахлого в вингеры !? Мусаев на вырост нап + в возрасате лет 30 опытного централа взять ?я хз ! Федотов не тренер ,не разу ,Селекция гов...о. Орешкин с советом ,русские Глейзеры
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