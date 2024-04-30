Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России: «Легендарный нападающий»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Кристиан Нобоа определил лучшего форварда России. По мнению эквадорского футболиста, им является нападающий ЦСКА Антон Заболотный.
– Заболотный – легендарный нападающий!
– Лучший форвард России?
– Для меня – да! Потому что он очень хорошо открывается, быстрый, сильный, хорошо играет головой. Иногда ему не хватает уверенности. Он сам должен чувствовать, что он хороший нападающий. А он иногда запарывал первый момент, и все! Как отрезало. Не может забить больше. Если бы он верил в себя, то мог бы достичь большего.
- Заболотный забил 10 голов в этом сезоне.
- Нобоа играл вместе с форвардом в «Зените» и «Сочи».
Источник: Sport24