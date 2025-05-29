Нобоа отреагировал на проигранное чемпионство «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа высказался о результатах петербургской команды в сезоне-2024/25.

Зенитовцы впервые с 2018 года не стали чемпионами.

Они уступили титул «Краснодару», отстав на 1 очко.

Клубу в мае исполнилось 100 лет.

– Поздравляю «Зенит» со столетним юбилеем – отличный праздник, великолепная атмосфера! Благодарен судьбе за то, что мне выпал шанс играть в Санкт-Петербурге, спасибо «Зениту» за приглашение на такую классную вечеринку (улыбается).

Я провел в «Зените» не так много времени, но был здесь абсолютно счастлив и помню все: красивый город, невероятную поддержку болельщиков.

– «Зенит» не смог выиграть чемпионат, но жизнь на этом не заканчивается, не так ли?

– Вы знаете, это, наверно, даже хорошо, поскольку «Зенит» теперь получит дополнительную мотивацию.

Когда ты постоянно выигрываешь, жажда побед притупляется, а сейчас, проиграв «Краснодару», петербургский клуб наверняка сделает все возможное, чтобы стать сильнее.