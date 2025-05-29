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Нобоа отреагировал на проигранное чемпионство «Зенита»

Сегодня, 09:33
2

Экс-полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа высказался о результатах петербургской команды в сезоне-2024/25.

  • Зенитовцы впервые с 2018 года не стали чемпионами.
  • Они уступили титул «Краснодару», отстав на 1 очко.
  • Клубу в мае исполнилось 100 лет.

– Поздравляю «Зенит» со столетним юбилеем – отличный праздник, великолепная атмосфера! Благодарен судьбе за то, что мне выпал шанс играть в Санкт-Петербурге, спасибо «Зениту» за приглашение на такую классную вечеринку (улыбается).

Я провел в «Зените» не так много времени, но был здесь абсолютно счастлив и помню все: красивый город, невероятную поддержку болельщиков.

«Зенит» не смог выиграть чемпионат, но жизнь на этом не заканчивается, не так ли?

– Вы знаете, это, наверно, даже хорошо, поскольку «Зенит» теперь получит дополнительную мотивацию.

Когда ты постоянно выигрываешь, жажда побед притупляется, а сейчас, проиграв «Краснодару», петербургский клуб наверняка сделает все возможное, чтобы стать сильнее.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
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Комментарии (2)
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Круче чем вареные яица
1748502240
Во-первых Набоа был украшением нашего чемпионата. Во-вторых, только проснулся, а уже стыдно за спартак.
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Интерес
1748502650
Так ты тоже "обломался" со своим прогнозом,помнишь?
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