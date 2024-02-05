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    Нобоа назвал лучшего тренера в своей карьере

    Кристиан Нобоа назвал Курбана Бердыева лучшим тренером в своей карьере. Он работал под руководством специалиста в «Рубине».

    – Какой ваш любимый тренер?

    – Все были очень хорошими, я поработал с Бердыевым, Семаком, Федотовым. Все они на сто процентов профессионалы. Помню Петреску! Каждый тренер для меня очень хорош. Отлично работалось со всеми, но больше всего мне дал Бердыев.

    – Бердыев вроде как уедет в Азербайджан. Что думаете о его отъезде из России?

    – Совсем недавно прочитал в СМИ, что он может возглавить эту сборную. Он профессионал, уверен, у него все будет хорошо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2024 14:20
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1707142820
    Бердыев конечно
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    MazaiNN
    1707143807
    А Набоа был лучшим игроком которого тренировал Курбан Бекиевич
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707147448
    Было славное время
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