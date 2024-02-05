Нобоа назвал лучшего тренера в своей карьере

Кристиан Нобоа назвал Курбана Бердыева лучшим тренером в своей карьере. Он работал под руководством специалиста в «Рубине».

– Какой ваш любимый тренер?

– Все были очень хорошими, я поработал с Бердыевым, Семаком, Федотовым. Все они на сто процентов профессионалы. Помню Петреску! Каждый тренер для меня очень хорош. Отлично работалось со всеми, но больше всего мне дал Бердыев.

– Бердыев вроде как уедет в Азербайджан. Что думаете о его отъезде из России?

– Совсем недавно прочитал в СМИ, что он может возглавить эту сборную. Он профессионал, уверен, у него все будет хорошо.