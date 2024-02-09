Президент «Сочи» сообщил о договоренности с Нобоа

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, когда Кристиан Нобоа вернется в клуб РПЛ.
«С Кристианом у нас хорошая договоренность, он все прекрасно понимает. Ему хотелось еще побывать в своем родном клубе, после окончания карьеры он остается в нашем клубе и будет продолжать рабочую деятельность.
У нас с ним прекрасные отношения, и он всегда знает, что он в нашем клубе как член нашей семьи», – заявил Ротенберг.
- Нобоа покинул «Сочи» в январе и вернулся в «Эмелек», где начинал профессиональную карьеру.
- Эквадорец играл в России с 2007 года.
- Помимо «Сочи», он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит».
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