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    Президент «Сочи» сообщил о договоренности с Нобоа

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, когда Кристиан Нобоа вернется в клуб РПЛ.

    «С Кристианом у нас хорошая договоренность, он все прекрасно понимает. Ему хотелось еще побывать в своем родном клубе, после окончания карьеры он остается в нашем клубе и будет продолжать рабочую деятельность.

    У нас с ним прекрасные отношения, и он всегда знает, что он в нашем клубе как член нашей семьи», – заявил Ротенберг.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: ТАСС

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    09.02.2024 18:30
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    TIMOTHY
    1707495212
    Член ЦК Сочи))
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