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    Орлов рассказал, как «Сочи» будет использовать Сутормина

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о состоянии дел в «Сочи», который замыкает турнирную таблицу РПЛ.

    – А еще в «Сочи», кажется, всерьез взялись за дело...

    – Конечно, а почему нет? Команда была на втором месте еще недавно, половина тех игроков осталась. Но все зависит от них. Их новый испанский тренер – пока загадочная фигура, но в Испании его знают, он себя там проявлял. Пока сложно сказать, как он проявит себя здесь, но им, главное, уйти из зоны вылета.

    – Можно ли представить «Сочи» без Нобоа, который этой зимой покинул Россию?

    – Да можно, конечно. Он все же играл медленно, тормозил, а сегодня нужна скоростная игра. Нобоа – мой большой друг, у меня с ним великолепные отношения, и с его отцом я знаком. Он сделал много хорошего для всего российского футбола, надо пожелать ему удачи.

    – А зенитовец Сутормин, который пополнил «Сочи» на днях, подойдет под скоростной футбол?

    – Да, Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в «Сочи» лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра. Когда он был таковым в «Оренбурге», когда «Зенит» его брал, он же много забивал. И эти его качества надо использовать, думаю, «Сочи» так и будет делать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 09:12
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