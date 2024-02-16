Орлов рассказал, как «Сочи» будет использовать Сутормина

Комментатор Геннадий Орлов высказался о состоянии дел в «Сочи», который замыкает турнирную таблицу РПЛ.

– А еще в «Сочи», кажется, всерьез взялись за дело...

– Конечно, а почему нет? Команда была на втором месте еще недавно, половина тех игроков осталась. Но все зависит от них. Их новый испанский тренер – пока загадочная фигура, но в Испании его знают, он себя там проявлял. Пока сложно сказать, как он проявит себя здесь, но им, главное, уйти из зоны вылета.

– Можно ли представить «Сочи» без Нобоа, который этой зимой покинул Россию?

– Да можно, конечно. Он все же играл медленно, тормозил, а сегодня нужна скоростная игра. Нобоа – мой большой друг, у меня с ним великолепные отношения, и с его отцом я знаком. Он сделал много хорошего для всего российского футбола, надо пожелать ему удачи.

– А зенитовец Сутормин, который пополнил «Сочи» на днях, подойдет под скоростной футбол?

– Да, Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в «Сочи» лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра. Когда он был таковым в «Оренбурге», когда «Зенит» его брал, он же много забивал. И эти его качества надо использовать, думаю, «Сочи» так и будет делать.