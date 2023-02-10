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Кристиан Нобоа
Статистика
Кристиан Нобоа - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1985 (41), Гуаякиль
#16 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Эквадор
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Зимний кубок РПЛ 2023
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Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
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Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
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К
Сочи
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Спартак
2 : 0
10.02.2023
Сочи
1' - 61'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Сочи
3 : 0
06.02.2023
Ростов
1' - 46'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Краснодар
1 : 0
03.02.2023
Сочи
1' - 62'
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