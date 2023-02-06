Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Сочи - Ростов
Сочи - Ростов: обзор матча 06 февраля 2023
Сочи
06.02.2023, понедельник, 17:00
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
11'
Н. Бурмистров
16'
Л. Джорджевич
58'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Ростов
82'
Желтая карточка
Д. Глебов
Желтая карточка
И. Миладинович
77'
72'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
А. Сильянов
72'
Замена
А. Максецов
️️️️
В. Мелехин
72'
Замена
П. Бочаров
️️️️
К. Щетинин
Замена
А. Кусков
️️️️
А. Мещанинов
70'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Бурмистров
62'
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
62'
61'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
61'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
61'
Замена
Д. Уткин
️️️️
А. Миронов
60'
Замена
Д. Глебов
️️️️
А. Селява
60'
Замена
М. Осипенко
️️️️
Д. Прохин
Замена
С. Терехов
️️️️
А. Макарчук
60'
ГОЛ! 3:0!
В. Сарвели
58'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
51'
46'
Замена
И. Комаров
️️️️
С. Мельников
46'
Замена
А. Лангович
️️️️
Д. Терентьев
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Джорджевич
46'
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Нобоа
46'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
А. Батырев
46'
Замена
И. Миладинович
️️️️
В. Дркушич
46'
Замена
И. Юрганов
️️️️
М. Сиссако
46'
38'
Вторая желтая
Д. Терентьев
35'
Желтая карточка
Д. Терентьев
ГОЛ! 2:0!
Л. Джорджевич
Пас отдал
В. Сарвели
16'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
Пас отдал
Л. Джорджевич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
3-2-1-2-2
35
Джанаев
5
Сиссако
26
Мещанинов
3
Дркушич
17
Макарчук
34
Маргасов
16
Нобоа
6
Батырев
18
Бурмистров
19
Джорджевич
9
Сарвели
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
27
Прохин
4
Мелехин
43
Терентьев
8
Селява
8
Миронов
21
Мельников
10
Щетинин
7
Полоз
69
Голенков
17
Макарчук
32
Терехов
32
Терехов
17
Макарчук
5
Сиссако
40
Юрганов
40
Юрганов
5
Сиссако
3
Дркушич
45
Миладинович
45
Миладинович
3
Дркушич
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
26
Мещанинов
8
Кусков
8
Кусков
26
Мещанинов
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
6
Батырев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
6
Батырев
16
Нобоа
4
Юсупов
4
Юсупов
16
Нобоа
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
21
Мельников
10
Комаров
10
Комаров
21
Мельников
4
Мелехин
19
Максецов
19
Максецов
4
Мелехин
10
Щетинин
42
Бочаров
42
Бочаров
10
Щетинин
27
Прохин
55
Осипенко
55
Осипенко
27
Прохин
43
Терентьев
87
Лангович
87
Лангович
43
Терентьев
8
Селява
15
Глебов
15
Глебов
8
Селява
8
Миронов
47
Уткин
47
Уткин
8
Миронов
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
45
Сильянов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
45
Сильянов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Сочи
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
21
Даниил Шанталий
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
21
Даниил Шанталий
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Ростов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев (Грозный)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Резервный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Стадион:
Аль-Нахян
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сочи
Ростов
Мелехин прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
Вчера, 11:48
3
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
Вчера, 00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
25 ноября
2
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
25 ноября
4
«Локомотив» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Мелехин прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
Вчера, 11:48
3
Кириченко прокомментировал кубковую победу «Ростова» над «Локомотивом»
Вчера, 00:20
Овчинников прокомментировал первое поражение во главе «Локомотива»
25 ноября
2
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
25 ноября
4
«Локомотив» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+