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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Краснодар - Сочи
Краснодар - Сочи: обзор матча 03 февраля 2023
Краснодар
03.02.2023, пятница, 19:30
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
23'
Кайо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Сочи
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Боржес
81'
80'
Красная карточка
А. Мещанинов
Травма
К. Боржес
79'
Замена
В. Литвинов
️️️️
Кайо
65'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Х. Алонсо
65'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
А. Ионов
65'
62'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
И. Миладинович
62'
Замена
В. Сарвели
️️️️
С. Терехов
62'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Юсупов
62'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Жоаозиньо
62'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
К. Нобоа
62'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Цаллагов
62'
Замена
А. Батырев
️️️️
Г. Мелкадзе
62'
Замена
А. Макарчук
️️️️
М. Сиссако
62'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
В. Дркушич
61'
Замена
А. Кусков
️️️️
К. Заика
Замена
С. Петров
️️️️
К. Рамирес
36'
Травма
К. Рамирес
34'
ГОЛ! 1:0!
Кайо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Кади Боржес
ЛП
6
Кевин Ленини
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Алексей Ионов
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
22
Жоаозиньо
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-4-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
6
Алонсо
82
Волков
20
Боржес
6
Ленини
7
Баньяц
11
Ионов
6
Олусегун
9
Кордоба
3-3-2-2
12
Заболотный
5
Сиссако
45
Миладинович
3
Дркушич
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
4
Юсупов
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
77
Мелкадзе
6
Алонсо
28
Сорокин
28
Сорокин
6
Алонсо
31
Кайо
4
Литвинов
4
Литвинов
31
Кайо
2
Рамирес
98
Петров
98
Петров
2
Рамирес
20
Боржес
88
Кривцов
88
Кривцов
20
Боржес
11
Ионов
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Ионов
27
Заика
8
Кусков
8
Кусков
27
Заика
5
Сиссако
17
Макарчук
17
Макарчук
5
Сиссако
4
Юсупов
40
Юрганов
40
Юрганов
4
Юсупов
45
Миладинович
26
Мещанинов
26
Мещанинов
45
Миладинович
3
Дркушич
34
Маргасов
34
Маргасов
3
Дркушич
16
Нобоа
20
Шипунов
20
Шипунов
16
Нобоа
77
Мелкадзе
6
Батырев
6
Батырев
77
Мелкадзе
15
Цаллагов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
15
Цаллагов
32
Терехов
9
Сарвели
9
Сарвели
32
Терехов
22
Жоаозиньо
19
Джорджевич
19
Джорджевич
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Краснодар
Сочи
1
Станислав Агкацев
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
16
Денис Адамов
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
5
Кирилл Кравцов
ОП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Сочи
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Аль-Нахян
Где смотреть матч:
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