Соболев отреагировал на хет-трик Глушенкова

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о хет-трике партнера по команде Максима Глушенкова в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:0).
«Максим – классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле – его поле, он здесь много забивает. Главное, чтобы не останавливался и продолжал», – сказал Соболев.
- Глушенков забил голы на 6-й, 58-й и 66-й минутах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6 очками после двух туров. Столько же баллов у «Спартака», «Краснодара» и «Динамо Мх».
Источник: «Матч ТВ»