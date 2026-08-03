Соболев отреагировал на хет-трик Глушенкова

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о хет-трике партнера по команде Максима Глушенкова в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:0).

«Максим – классный футболист. Уже немножко шутим, что искусственное поле – его поле, он здесь много забивает. Главное, чтобы не останавливался и продолжал», – сказал Соболев.