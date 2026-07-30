Радимов назвал клуб РПЛ, который совершил «самоубийство»

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Акрона» (5:0).

Петербуржцы выиграли 7 из последних 8 чемпионатов России.

Они защищают чемпионский титул.

Сезон РПЛ продлится до мая.

– Против такой авантюры, как у «Акрона», играть – ну одно удовольствие, тем более для «Зенита», которому дали столько пространства, времени... Ну как? Мы в прошлом году видели точно такой же подход у Нижнего – тоже приехал специалист, сказал, что мы будем играть в наш футбол постоянно и так далее. Чем закончилось? Нижний покоряет сейчас просторы Первой лиги. И если в «Акроне» вовремя не одумается специалист из Сербии, тоже опустятся вниз, а потом будут стараться вылезти.

– Может быть, этот матч станет Срджану Благоевичу хорошим уроком, скажем так, что нельзя тут играть в открытый футбол?

– Нет, в открытый-то, может, и можно, но немножко с другими исполнителями. А просто с шашками наголо лететь куда-то и что-то там делать – ну так тоже неправильно. Так что пока он не одумается, пока не поймeт, что это за лига, или ему кто-то не подскажет из тренерского штаба, такие результаты у «Акрона» и будут. Желание его понятно, структура его понятна. Но вот с первого матча, когда у тебя не готово ничего, против «Зенита» – мне кажется, это изначально было утопией, самоубийством, что, в принципе, и произошло.