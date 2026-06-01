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Итоги майского сезона «Конкурса прогнозов»: все плотно и напряженно

1 июня, 17:27
24

Вот и лето… пришло! Чему мы очень рады. Солнце, тепло, загар, природа, ЧЕМПИОНАТ МИРА – много прекрасного впереди. На старте всего этого великолепия предлагаем себе и вам подвести итоги майского сезона нашего прекрасного и уютного «Конкурса прогнозов».

Позади сотни матчей, тысячи прогнозов, множество побед и поражений. Поздравим тех, кто преуспел больше других.

По набору баллов сезон получился, на наш взгляд, скромноватым. Победитель пробил лишь 600 тысяч баллов. При этом месяц назад мы поздравляли триумфатора с миллионом. Это говорит о чем? О том, что май по матчам получился более непредсказуемым и сложным для прогнозирования.

Зато была плотность и напряженность. Победителем из нее вышел BAIv. И здесь требуется пояснение от нас. Ввиду технической ошибки в рейтинге, который мы сейчас видим в «Конкурсе», не учтены ставки, сделанные на матчи в последнюю ночь сезона. С их учетом мы признаем BAIv как победителя майского сезона.

Топ-6 получилась новой относительно прошлого сезона. Итак, лучшие по итогам мая.

1. BAIv – 600 000+ баллов.

2. FROLL007 – 434 536 баллов.

3. Лицом_на_клаве – 421 082.

4. Рыло свина – 395 249.

5. zra78 – 387 465.

6. Антрацитовый волхв – 286 018.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для BAIv и FROLL007 до 1000 для Антрацитовый волхв.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июньскому сезону. Обратим внимание, что мы провели большую техническую оптимизацию «Конкурса». Теперь все ставки принимаются быстро, а страница матчей прогружается быстро. Надеемся, что вы это прочувствовали.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (24)
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BAIv
1780324739
Я конечно тупой, почему мне ставку крайнию отменили? Ничью убрали из расчетов и первое место украли?
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BAIv
1780324860
У волшебника сулеймана всё по честному без обмана! 😁
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АК 68
1780325268
Да, непонятки, ещё утром ник BAIv был на первом месте с результатом 600тыс. с чем то баллов.
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MaxRnD
1780325436
Комментарий удален пользователем
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Антрацитовый волхв
1780326164
А когда рейтинг начисляется?
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BAIv
1780329473
Матч Крузейро Флуминесе 1:1 ставка 210 000 сотни не помню выигрвш 693000 вы его убрали и 1 место отобрали! Что случилось, прощайте, мошенниками играть себя не уважать!
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vick-north-west
1780330059
Congratulations победителям! Незря целый месяц корпели над прогнозами!
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рылы
1780330768
спартачи даже здесь ухитрились найти заговор против спартака 😅 вон, там ниже бомбит один)
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