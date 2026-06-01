Итоги майского сезона «Конкурса прогнозов»: все плотно и напряженно

Вот и лето… пришло! Чему мы очень рады. Солнце, тепло, загар, природа, ЧЕМПИОНАТ МИРА – много прекрасного впереди. На старте всего этого великолепия предлагаем себе и вам подвести итоги майского сезона нашего прекрасного и уютного «Конкурса прогнозов».

Позади сотни матчей, тысячи прогнозов, множество побед и поражений. Поздравим тех, кто преуспел больше других.

По набору баллов сезон получился, на наш взгляд, скромноватым. Победитель пробил лишь 600 тысяч баллов. При этом месяц назад мы поздравляли триумфатора с миллионом. Это говорит о чем? О том, что май по матчам получился более непредсказуемым и сложным для прогнозирования.

Зато была плотность и напряженность. Победителем из нее вышел BAIv. И здесь требуется пояснение от нас. Ввиду технической ошибки в рейтинге, который мы сейчас видим в «Конкурсе», не учтены ставки, сделанные на матчи в последнюю ночь сезона. С их учетом мы признаем BAIv как победителя майского сезона.

Топ-6 получилась новой относительно прошлого сезона. Итак, лучшие по итогам мая.

1. BAIv – 600 000+ баллов.

2. FROLL007 – 434 536 баллов.

3. Лицом_на_клаве – 421 082.

4. Рыло свина – 395 249.

5. zra78 – 387 465.

6. Антрацитовый волхв – 286 018.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для BAIv и FROLL007 до 1000 для Антрацитовый волхв.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июньскому сезону. Обратим внимание, что мы провели большую техническую оптимизацию «Конкурса». Теперь все ставки принимаются быстро, а страница матчей прогружается быстро. Надеемся, что вы это прочувствовали.

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