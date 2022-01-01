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Кубок Азии
Команды
Иран
Состав
Состав сборной Ирана по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.ffiri.ir/
Тренер:
Амир Галенои
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
30
M.
Иран
Вра
-
18
M.
Иран
Защ
-
1
Бейранванд А.
Трактор
Вра
33
€ 0.65 млн
13
Канаани О.
Персеполис
Защ
32
€ 1.6 млн
4
Хализаде Ш.
Трактор
Защ
37
€ 0.1 млн
5
Мохаммади М.
МЛ Витебск
Защ
32
€ 0.9 млн
19
Немати А.
Фулад
Защ
30
€ 0.55 млн
23
Резаэян Р.
Эстегляль
Защ
36
€ 0.25 млн
21
Горбани М.
Аль-Вахда
Пол
25
€ 1.2 млн
6
Эзатолахи С.
Шабаб Аль-Ахли
Пол
29
€ 1.8 млн
14
Годдос С.
Аль-Иттихад
Нап
33
€ 1.2 млн
8
Мохеби М.
Риека
Нап
27
€ 2.5 млн
9
Тареми М.
Олимпиакос
Нап
34
€ 2 млн
22
Хоссейни Х.
Эстегляль
Вра
34
€ 0.5 млн
12
Ниазманд П.
Сепахан
Вра
31
€ 0.7 млн
25
Эйри Д.
Иран
Защ
22
€ 1 млн
2
Ардани С.
Эстегляль
Защ
27
€ 0.8 млн
26
Раззагиния А.
Эстегляль
Пол
20
€ 1.2 млн
16
Тораби М.
Трактор
Пол
31
€ 1.2 млн
18
Хоссейнзаде А.
Трактор
Пол
25
€ 2.2 млн
10
Гайеди М.
Аль-Наср
Нап
27
€ 4.5 млн
7
Джаханбакш А.
Экселсиор
Нап
33
€ 0.5 млн
17
Юсефи А.
Сепахан
Нап
24
€ 1.5 млн
20
Моганлу Ш.
Аль-Иттихад
Нап
31
€ 0.8 млн
11
Алипур А.
Персеполис
Нап
30
€ 1.7 млн
24
Эккерт Д.
Стандард
Нап
29
€ 2 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 9
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