Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Бейранванд Алиреза
|Персеполис
|Вра
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|24
|Хоссейни Хоссейн
|Эстегляль
|Вра
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|Хаджусафи Эхсан
|АЕК
|Защ
|33
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Мохаммади Милад
|АЕК
|Защ
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|8
|Пурлиганджи Мортеза
|Персеполис
|Защ
|30
|3
|0
|0
|1
|0
|19
|Хосейни Маджид
|Кайсериспор
|Защ
|26
|3
|0
|0
|1
|0
|23
|Резаэян Рамин
|Сепахан
|Защ
|32
|2
|1
|0
|1
|0
|13
|Канаани Оссейн
|Аль-Ахли
|Защ
|28
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|Мохаррами Садех
|Динамо
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|25
|Жалали Аболфазль
|Эстегляль
|Защ
|24
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|Эзатолахи Саид
|Вайле
|Пол
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|16
|Тораби Мехди
|Персеполис
|Пол
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|18
|Карими Али
|Кайсериспор
|Пол
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|21
|Нуроллахи Ахмад
|Шабаб Аль-Ахли
|Пол
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|15
|Чешми Рузбех
|Эстегляль
|Пол
|29
|2
|1
|0
|0
|0
|20
|Азмун Сердар
|Байер
|Нап
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|9
|Тареми Мехди
|Порту
|Нап
|30
|3
|2
|1
|0
|0
|17
|Голизаде Али
|Шарлеруа
|Нап
|26
|3
|0
|1
|0
|0
|10
|Ансарифард Карим
|Омония
|Нап
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|Джаханбакш Алиреза
|Фейеноорд
|Нап
|29
|2
|0
|0
|2
|0
|14
|Годдос Саман
|Брентфорд
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 6