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    Состав сборной Ирана по футболу

    Сайт www.ffiri.ir/
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Бейранванд Алиреза Персеполис Персеполис Иран Вра 30 2 0 0 0 0
    24 Хоссейни Хоссейн Эстегляль Эстегляль Иран Вра 30 2 0 0 0 0
    3 Хаджусафи Эхсан АЕК АЕК Иран Защ 33 3 0 0 0 0
    5 Мохаммади Милад АЕК АЕК Иран Защ 29 3 0 0 0 0
    8 Пурлиганджи Мортеза Персеполис Персеполис Иран Защ 30 3 0 0 1 0
    19 Хосейни Маджид Кайсериспор Кайсериспор Иран Защ 26 3 0 0 1 0
    23 Резаэян Рамин Сепахан Сепахан Иран Защ 32 2 1 0 1 0
    13 Канаани Оссейн Аль-Ахли Аль-Ахли Иран Защ 28 1 0 0 1 0
    2 Мохаррами Садех Динамо Динамо Иран Защ 27 1 0 0 0 0
    25 Жалали Аболфазль Эстегляль Эстегляль Иран Защ 24 1 0 0 1 0
    6 Эзатолахи Саид Вайле Вайле Иран Пол 26 3 0 0 0 0
    16 Тораби Мехди Персеполис Персеполис Иран Пол 28 3 0 0 0 0
    18 Карими Али Кайсериспор Кайсериспор Иран Пол 29 3 0 0 0 0
    21 Нуроллахи Ахмад Шабаб Аль-Ахли Шабаб Аль-Ахли Иран Пол 30 3 0 0 0 0
    15 Чешми Рузбех Эстегляль Эстегляль Иран Пол 29 2 1 0 0 0
    20 Азмун Сердар Байер Байер Иран Нап 28 3 0 0 0 0
    9 Тареми Мехди Порту Порту Иран Нап 30 3 2 1 0 0
    17 Голизаде Али Шарлеруа Шарлеруа Иран Нап 26 3 0 1 0 0
    10 Ансарифард Карим Омония Омония Иран Нап 32 2 0 0 0 0
    7 Джаханбакш Алиреза Фейеноорд Фейеноорд Иран Нап 29 2 0 0 2 0
    14 Годдос Саман Брентфорд Брентфорд Иран Нап 29 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 6
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