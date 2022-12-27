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- 10:45 «Сильнейший за последний год». Семин – о следующем сопернике сборной России
- 17 февраля
- 23:53 Габулов: «Матч с Ираном нужен всей России» 3
- 16 февраля
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- 9 декабря 2022
- 17:38 Карпин оценил выступление азиатских сборных на ЧМ-2022 1
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- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
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- 30 ноября 2022
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- 02:15 Игроки сборной Ирана спели гимн перед матчем с США. Фанаты их освистали
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