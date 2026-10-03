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Карло Анчелотти
Статистика
Карло Анчелотти - статистика
Бразилия
Италия
6 октября 1959 (67)
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Команда
И
В
П
Н
Бразилия
7
5
1
1
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия
2 : 1
07.06.2026
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия
6 : 2
01.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия
3 : 1
01.04.2026
Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия
1 : 2
26.03.2026
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