Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Примера 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Межконтинентальный кубок 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Суперкубок Испании 2024/2025 Суперкубок УЕФА 2024 Товарищеские матчи 2024 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Испании 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Клубный чемпионат мира 2022 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023 Суперкубок УЕФА 2022 Товарищеские матчи 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Испании 2021/2022 Товарищеские матчи 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Германии 2017 Германия. Бундеслига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Германии 2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Клубный чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Испании 2014 Суперкубок УЕФА 2014 Товарищеские матчи 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013 Товарищеские матчи 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Франция. Кубок 2012/2013 Франция. Кубок лиги 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Англии 2010 Товарищеские матчи 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Англии 2009 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2007