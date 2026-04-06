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Карло Анчелотти
Материалы
Карло Анчелотти - материалы
Бразилия
Италия
6 октября 1959 (67)
Тренер
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Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
Игроки «Реала» получили невероятные подарки от спонсоров. Угадайте, у кого самый роскошный?
А у Анчелотти есть вкус!
13.10.2023 10:07
2
В Испании раскрыли тактический план Анчелотти на ответный полуфинал ЛЧ с «Манчестер Сити». Кажется, у Карло есть шансы на еще один финал
В составе ожидается лишь одно изменение.
11.05.2023 12:37
Закономерность в ЛЧ: сразу три тренера-полуфиналиста родились в одном регионе Италии. Один из них четыре раза брал ЛЧ
Изучаем Эмилию-Романью.
21.04.2023 17:12
Эволюция отношений Бензема и Винисиуса: от «не пасуй ему, прошу жизнью матери» до формирование сильнейшей связки
На двох состряпали 10 голов сезоне.
12.04.2023 23:40
Соперничество «Реала» и «Барсы» выходит на новый эмоциональный уровень. Теперь это хейт, агрессия и взаимные издевки
Все только обостряется после 4:0 в последнем Класико.
06.04.2023 11:49
Перед «Челси» Жирков чуть не перешел в «Барселону», после АПЛ хотел в «Спартак» – пять историй о карьере Жиркова
Юрий Валентинович официально завершил карьеру.
13.02.2023 16:47
Анчелотти – великий, но больше не топ-тренер
Приход в «Эвертон» – яркое подтверждение.
22.12.2019 19:51
7
В «Наполи» жесть. Команду закрывали на базе, тренер нарушил регламент ЛЧ, болельщики обещают убить игроков
У нас есть две версии, почему все это произошло.
08.11.2019 15:11
3
Карьеру Гуркюффа сломали травмы и проблемы с психологией. Сейчас он кайфует от тенниса
Разгромил пару оппонентов, заявился на международный турнир
19.10.2019 12:39
4
Помните Саншеша? В «Баварии» ему не давали играть, а «Лилль» заплатил рекордную сумму
И да, еще была провальная аренда в «Суонси».
24.08.2019 12:35
5
Хаби Алонсо точно станет топ-тренером. Так считают все, кто с ним работал и играл
С этого сезона он начнет тренерскую карьеру.
12.07.2019 18:09
2
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
21.06.2019 22:35
14
Анчелотти полностью изменил «Наполи»
От футбола Сарри ничего не осталось.
29.11.2018 17:28
4
«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват
Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.
15.01.2018 18:30
15
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Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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