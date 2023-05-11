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    • В Испании раскрыли тактический план Анчелотти на ответный полуфинал ЛЧ с «Манчестер Сити»

    В Испании раскрыли тактический план Анчелотти на ответный полуфинал ЛЧ с «Манчестер Сити»

    «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в домашнем полуфинале Лиги чемпионов.

    В Англии команда Хосепа Гвардиолы, скорее всего, нарастит давление, поэтому Карло Анчелотти выберет более оборонительную модель игры.

    Как пишет Radio Marca, в составе «Реала» ожидается лишь одно изменение – в старте вместо вингера Родриго выйдет отбывший дисквалификацию центральный защитник Эдер Милитао.

    При этом замена одного футболиста вынудит тренера мадридцев поменять и схему с классических для чемпиона Испании 4-3-3 на 4-4-2.

    Если инсайд окажется верным, то в центре обороны вместо Давида Алабы сыграет Милитао, а сам австриец отправится на левый фланг. Эдуардо Камавинга, в свою очередь, поднимется из защиты в среднюю линию.

    Вот так выглядит вероятный стартовый состав «Реала» на ответный полуфинал ЛЧ:

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    Источник: Radio Marca

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    11.05.2023 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101444

      zigbert 8 часов назад

      Только игра покажет правильность решения тренера.

      0
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      Рейтинг: +127

      xxJack 9 часов назад

      Звучит не плохо

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