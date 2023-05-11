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  • В Испании раскрыли тактический план Анчелотти на ответный полуфинал ЛЧ с «Манчестер Сити»

В Испании раскрыли тактический план Анчелотти на ответный полуфинал ЛЧ с «Манчестер Сити»

11 мая 2023, 11:52
3

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в домашнем полуфинале Лиги чемпионов.

В Англии команда Хосепа Гвардиолы, скорее всего, нарастит давление, поэтому Карло Анчелотти выберет более оборонительную модель игры.

Как пишет Radio Marca, в составе «Реала» ожидается лишь одно изменение – в старте вместо вингера Родриго выйдет отбывший дисквалификацию центральный защитник Эдер Милитао.

При этом замена одного футболиста вынудит тренера мадридцев поменять и схему с классических для чемпиона Испании 4-3-3 на 4-4-2.

Если инсайд окажется верным, то в центре обороны вместо Давида Алабы сыграет Милитао, а сам австриец отправится на левый фланг. Эдуардо Камавинга, в свою очередь, поднимется из защиты в среднюю линию.

Вот так выглядит вероятный стартовый состав «Реала» на ответный полуфинал ЛЧ:

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Источник: Radio Marca
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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xxJack
1683822911
Звучит не плохо
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zigbert
1683827875
Только игра покажет правильность решения тренера.
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моэм
1684214696
Раскрывать план может только предатель ....это ж в каком же гадюшнике живет и работает бедный Карло ....в такой обстановке выручить Реал сможет лишь непредсказуемость гения Великого Анчелотти .
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