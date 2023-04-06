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  • Соперничество «Реала» и «Барсы» выходит на новый эмоциональный уровень. Теперь это хейт, агрессия и взаимные издевки

Соперничество «Реала» и «Барсы» выходит на новый эмоциональный уровень. Теперь это хейт, агрессия и взаимные издевки

6 апреля 2023, 11:47
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В 2017 году один из главных адептов дерзости в Класико Христо Стоичков высказался об атмосфере в одном из главных дерби мира: «В спортивном плане ничего не поменялось: «Барселона» и «Реал» все еще соревнуются и борются за главные трофеи. Но отношения команд поменялось: дерби больше не такое яростное, оно стало прилизанным, пропитанным обильным уважением. Так не должно быть: это два злейших соперника, в мое время некоторые игроки «Барселоны» брезговали пожать руку игрокам «Реала».

Прошло несколько лет – страсть и эмоции вернулись.

Главное противостояние Класико – конфликт Гави и Винисиуса. Они спорили даже после свистка на перерыв

Еще в первом тайме Гави жестко отобрал мяч у Винисиуса. Это привело к стычке – зачинщиков разнимали по несколько человек.

На перерыв они уходили, споря друг с другом. Не обошлось без очередного столкновения – Гави и Винисиуса снова разнимали партнеры по командам.

Были и такие слухи – от Cope: окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по уничтожению имиджа игрока. Гави и его друзья считают, что его намеренно хотят выставить психом.

Хави повесил в раздевалке цитату Анчелотти, после разгрома в Кубке игроки «Реала» дразнят соперника его же заявлением

До начала матча Карло Анчелотти, отвечая на вопросы о возможном исходе встречи, сказал: «Завтра настанет наш черед побеждать». Чтобы замотивировать своих игроков, Хави повесил табличку с этой фразой в раздевалке на «Камп Ноу».

Другая фраза была сказана уже «Барселоной» и использована «Реалом». Отвечая на вопрос о перспективе «Барсы» Хави сказал: «Стартовала новая эра». После победы в последнем Класико со счетом 4:0 игроки «Реала» шли в подтрибунке мимо журналистов и говорили: «Стартовала новая эра». Так поступали Винисиус, Алаба, Милитао и Бензема.

И еще немного фото с атмосферой Класико

Фото: AFLO, Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Испания. Кубок Испания Реал Барселона Винисиус Гави Анчелотти Карло Хави
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oarstxo
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