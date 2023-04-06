Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Соперничество «Реала» и «Барсы» выходит на новый эмоциональный уровень. Теперь это хейт, агрессия и взаимные издевки

    В 2017 году один из главных адептов дерзости в Класико Христо Стоичков высказался об атмосфере в одном из главных дерби мира: «В спортивном плане ничего не поменялось: «Барселона» и «Реал» все еще соревнуются и борются за главные трофеи. Но отношения команд поменялось: дерби больше не такое яростное, оно стало прилизанным, пропитанным обильным уважением. Так не должно быть: это два злейших соперника, в мое время некоторые игроки «Барселоны» брезговали пожать руку игрокам «Реала».

    Прошло несколько лет – страсть и эмоции вернулись.

    Главное противостояние Класико – конфликт Гави и Винисиуса. Они спорили даже после свистка на перерыв

    Еще в первом тайме Гави жестко отобрал мяч у Винисиуса. Это привело к стычке – зачинщиков разнимали по несколько человек.

    На перерыв они уходили, споря друг с другом. Не обошлось без очередного столкновения – Гави и Винисиуса снова разнимали партнеры по командам.

    Были и такие слухи – от Cope: окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по уничтожению имиджа игрока. Гави и его друзья считают, что его намеренно хотят выставить психом.

    Хави повесил в раздевалке цитату Анчелотти, после разгрома в Кубке игроки «Реала» дразнят соперника его же заявлением

    До начала матча Карло Анчелотти, отвечая на вопросы о возможном исходе встречи, сказал: «Завтра настанет наш черед побеждать». Чтобы замотивировать своих игроков, Хави повесил табличку с этой фразой в раздевалке на «Камп Ноу».

    Другая фраза была сказана уже «Барселоной» и использована «Реалом». Отвечая на вопрос о перспективе «Барсы» Хави сказал: «Стартовала новая эра». После победы в последнем Класико со счетом 4:0 игроки «Реала» шли в подтрибунке мимо журналистов и говорили: «Стартовала новая эра». Так поступали Винисиус, Алаба, Милитао и Бензема.

    И еще немного фото с атмосферой Класико

    Фото: AFLO, Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2023 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      oarstxo 11 часов назад

      Пута как всегда в своем репертуаре

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 