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    Игроки «Реала» получили невероятные подарки от спонсоров. Угадайте, у кого самый роскошный?

    Сегодня, 10:07
    А у Анчелотти есть вкус!

    BMW – официальный партнер «Реала». И недавно автопроизводитель запустил акцию – выдал игрокам «Мадрида» по фирменному автомобилю. Футболисты могли выбрать одну из моделей: i4, i7 iX и XM.

    А вот выбор каждого игрока (по убыванию стоимости):

    1. Джуд Беллингем, Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Арда Гюлер, Дани Себальос, Родриго и Хоселу – BMW XM. Ее стоимость идет от 180 тысяч евро.

    2. BMW i4 M50 забрали Карло Анчелотти, Эдер Милитао, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Лукас Васкес и Винисиус. Стоимость этого автомобиля составляет 80 тысяч евро.

    3. Орельен Тчуамени получил BMW i4 eDrive35, которую на рынке можно купить за 57,3 тысячи евро.

    Фото: официальный сайт «Реала», Keystone Press Agency/Global Look Press

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