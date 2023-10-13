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Игроки «Реала» получили невероятные подарки от спонсоров. Угадайте, у кого самый роскошный?

BMW – официальный партнер «Реала». И недавно автопроизводитель запустил акцию – выдал игрокам «Мадрида» по фирменному автомобилю. Футболисты могли выбрать одну из моделей: i4, i7 iX и XM.

А вот выбор каждого игрока (по убыванию стоимости):

1. Джуд Беллингем, Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Арда Гюлер, Дани Себальос, Родриго и Хоселу – BMW XM. Ее стоимость идет от 180 тысяч евро.

2. BMW i4 M50 забрали Карло Анчелотти, Эдер Милитао, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Лукас Васкес и Винисиус. Стоимость этого автомобиля составляет 80 тысяч евро.

3. Орельен Тчуамени получил BMW i4 eDrive35, которую на рынке можно купить за 57,3 тысячи евро.

Фото: официальный сайт «Реала», Keystone Press Agency/Global Look Press

Испания. Примера Реал Куртуа Тибо Винисиус Беллингем Джуд Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Вячеслав-Кугаль-yandex
1697191539
Бери пока дают.
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Старикан
1697527052
Фигня! Наши кривоногие наверняка на более крутых тачках разъезжают...
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