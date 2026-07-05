Анчелотти ответил, есть ли у него план, как сдержать Холанда

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

«У меня нет плана против Холанда. Моим игрокам не нужно объяснять, как обороняться против него. Они уже несколько раз играли друг против друга. Все знают, как действует Эрлинг.

Наша команда находится в оптимальном состоянии, но нам все равно есть, куда расти. Мы сосредоточены на общей подготовке к матчу и на анализе основных характеристик соперника. Мы знаем, что они очень опасны в атаке.

Норвегия – сложная команда, у нее есть структура и хорошая организация, поэтому нам нужно сыграть на максимальном уровне.

Думаю, сейчас мы способны на это, потому что уверены в себе и вышли [в 1/8 финала] после сложного матча против Японии», – сказал Анчелотти.

Бразилия и Норвегия сыграют сегодня в 23:00 мск.

Победитель этой пары встретится с Англией или Мексикой.

Бразильцы ни разу не побеждали норвежцев в четырех очных матчах.

Холанд забил 5 голов в 3 матчах ЧМ-2026.

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