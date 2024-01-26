В ЦСКА назвали сроки восстановления Дивеева и Мухина

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов оценил ход восстановления от травм защитника Игоря Дивеева и полузащитника Максима Мухина.

«Первый сбор прошел без каких-либо происшествий. Слава богу, все ребята здоровы.

Игорь Дивеев занимался по плану с хорошей прогрессией. Надеемся, что во второй части второго сбора он приступит к тренировкам в общей группе. Пока все идет по плану.

Максим Мухин тоже тренировался. У него тоже хорошая динамика.