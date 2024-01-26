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    В ЦСКА назвали сроки восстановления Дивеева и Мухина

    Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов оценил ход восстановления от травм защитника Игоря Дивеева и полузащитника Максима Мухина.

    «Первый сбор прошел без каких-либо происшествий. Слава богу, все ребята здоровы.

    Игорь Дивеев занимался по плану с хорошей прогрессией. Надеемся, что во второй части второго сбора он приступит к тренировкам в общей группе. Пока все идет по плану.

    Максим Мухин тоже тренировался. У него тоже хорошая динамика.

    • «У него тоже хорошая динамика. Надеемся, что в мае он будет в общей группе», – сказал Безуглов.
    • 24-летний Дивеев получил травму в июле в матче за Суперкубок России и с тех пор не выходил на поле.
    • Мухин ранее перенес операцию на колене после повреждения крестообразной связки. У 22-летнего хавбека в этом сезоне на счету за клуб 16 матчей и 2 гола.

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    Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА

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