В ЦСКА назвали сроки восстановления Дивеева и Мухина

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов оценил ход восстановления от травм защитника Игоря Дивеева и полузащитника Максима Мухина.
«Первый сбор прошел без каких-либо происшествий. Слава богу, все ребята здоровы.
Игорь Дивеев занимался по плану с хорошей прогрессией. Надеемся, что во второй части второго сбора он приступит к тренировкам в общей группе. Пока все идет по плану.
Максим Мухин тоже тренировался. У него тоже хорошая динамика.
- «У него тоже хорошая динамика. Надеемся, что в мае он будет в общей группе», – сказал Безуглов.
- 24-летний Дивеев получил травму в июле в матче за Суперкубок России и с тех пор не выходил на поле.
- Мухин ранее перенес операцию на колене после повреждения крестообразной связки. У 22-летнего хавбека в этом сезоне на счету за клуб 16 матчей и 2 гола.