В ЦСКА уточнили сроки возвращения Мухина после операции

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сказал, что полузащитник Максим Мухин, сможет вернуться к игре не раньше мая.
«Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», – сказал Безуглов.
- 22-летний Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в гостевом матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).
- 6 ноября стало известно, что игрок перенес операцию в Германии.
- В текущем сезоне Мухин провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: ТАСС