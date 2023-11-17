В ЦСКА уточнили сроки возвращения Мухина после операции

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сказал, что полузащитник Максим Мухин, сможет вернуться к игре не раньше мая.

«Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», – сказал Безуглов.