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    В ЦСКА уточнили сроки возвращения Мухина после операции

    Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сказал, что полузащитник Максим Мухин, сможет вернуться к игре не раньше мая.

    «Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», – сказал Безуглов.

    • 22-летний Мухин получил разрыв передней крестообразной связки в гостевом матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).
    • 6 ноября стало известно, что игрок перенес операцию в Германии.
    • В текущем сезоне Мухин провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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    Источник: ТАСС

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    17.11.2023 10:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +811

      RUSARM 17 ноября, 12:58

      Вот писаки,в какой Германии-если его оперировали в Италии!! Если пишите,будьте любезны давать информацию правдивую,а не лижбы написать!!

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      Рейтинг: +10

      sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 10:32

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