Агент Мухина объяснил, почему футболист не играет за ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичeв рассказал, что хавбек уже восстановился после травмы крестообразной связки.

«Слава богу, что Максим Мухин оправился от всех последствий травмы. Марко Николич отмечал, что он доволен им в тренировочном процессе. Если бы не такая напряжeнная концовка, где ЦСКА борется за попадание в тройку, думаю, Максим бы уже получал какое-то игровое время.

Тем не менее Марко им доволен, и в любом случае Максим начинает первый тренировочный сбор с армейцами. По окончании сбора мы встретимся и переговорим. Если вдруг появятся какие-то сомнения у тренера или руководства ЦСКА, будем решать эту задачу», – сказал Кузьмичeв.