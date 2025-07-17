Мухин из ЦСКА вместо «Сассуоло» перейдет в клуб РПЛ

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин близок к переходу в футбольный клуб «Сочи». Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, договорeнность по трансферу близка к завершению.

Мухин выступает за ЦСКА с июля 2021 года. Прошедший сезон игрок практически полностью пропустил из-за травмы, проведя лишь 1 официальный матч. Всего в составе ЦСКА Мухин принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Мухин интересен «Сассуоло».