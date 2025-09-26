Назван игрок РПЛ, которого чаще других проверяли на допинг в 2025 году

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в 2025 году был трижды протестирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По два раза в этом году проходили проверку на допинг Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Динамо»).