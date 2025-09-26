Назван игрок РПЛ, которого чаще других проверяли на допинг в 2025 году

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в 2025 году был трижды протестирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
По два раза в этом году проходили проверку на допинг Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Динамо»).
- Всего с января по август РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА, по шесть игроков «Зенита», «Акрона», «Динамо Мх» и «Локомотива», по пять – «Ростова» и «Краснодара», по четыре – «Рубина», «Ахмата», «Химок», «Спартака» и «Динамо», а также «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Балтики», одного – из «Факела».
- 24-летний Литвинов в этом сезоне провел за «Сочи» 10 матчей.
