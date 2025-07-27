В ЦСКА подтвердили уход Файзуллаева и Мухина

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, на какой стадии находится сделка по продаже полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
«Аббос прошeл медосмотр для «Истанбул Башакшехир». Клубы финализируют сделку в части финансовых гарантий», – сказал Брейдо.
«Мухин и Аббос покидают клуб. Это реальность», –добавил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
- Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» купит Файзуллаева за 7 миллионов евро.
- 21-летний хавбек провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
- 23-летний Максим Мухин перейдет в «Сочи» на правах аренды.
- В прошлом сезоне он провел 1 матч за ЦСКА. Осенью 2023-го года полузащитник травмировал крестообразные связки колена и долгое время восстанавливался от полученного повреждения.
Источник: «Чемпионат»