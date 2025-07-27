В ЦСКА подтвердили уход Файзуллаева и Мухина

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, на какой стадии находится сделка по продаже полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Аббос прошeл медосмотр для «Истанбул Башакшехир». Клубы финализируют сделку в части финансовых гарантий», – сказал Брейдо.

«Мухин и Аббос покидают клуб. Это реальность», –добавил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.