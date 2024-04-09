Мухин рассказал о реабилитации и назвал сроки возвращения на поле

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сказал, что курс его восстановления после разрыва крестообразной связки колена завершится, скорее всего, в июне.

«Прошло чуть больше половины периода реабилитации. Все идет по плану, есть небольшие осложнения, но ничего, бывает. Сейчас занимаюсь на специальной беговой дорожке, уже скоро будем пробовать переход к занятиям на поле. Конечно же, спешить никуда не нужно, мой реабилитолог часто мне об этом говорит. Нужно спокойно долечиться. Что касается моих сроков восстановления, то это где-то май-июнь. Думаю, что, скорее всего, вернусь в июне», – сказал Мухин.