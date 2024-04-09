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    • Мухин рассказал о реабилитации и назвал сроки возвращения на поле

    Мухин рассказал о реабилитации и назвал сроки возвращения на поле

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сказал, что курс его восстановления после разрыва крестообразной связки колена завершится, скорее всего, в июне.

    «Прошло чуть больше половины периода реабилитации. Все идет по плану, есть небольшие осложнения, но ничего, бывает. Сейчас занимаюсь на специальной беговой дорожке, уже скоро будем пробовать переход к занятиям на поле. Конечно же, спешить никуда не нужно, мой реабилитолог часто мне об этом говорит. Нужно спокойно долечиться. Что касается моих сроков восстановления, то это где-то май-июнь. Думаю, что, скорее всего, вернусь в июне», – сказал Мухин.

    • Мухин получил травму 21 октября 2023 года в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).
    • В начале ноября 22-летний полузащитник перенес операцию в Риме.
    • В сезоне-2023/24 Мухин принял участие в 16 матчах за клуб, забил 2 гола.

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    Источник: «Россия 24»

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    Mirak92
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    Ляяя совсем забыл про тебя
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