За хавбека ЦСКА поборются «Партизан» и «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин близок к уходу в аренду. «Торпедо» находится в продвинутых переговорах с красно-синими и хочет забрать игрока на поллгода. Интерес к полузащитнику проявляет и сербский «Партизан», с которым у ЦСКА давние дружеские отношения.

23-летний Мухин провел в этом сезоне 1 матч за ЦСКА. В большинстве игр он оставался на скамейке запасных.

Осенью 2023-го года он травмировал крестообразные связки колена и долгое время восстанавливался от полученного повреждения.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Мухина в 2 миллиона евро.