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    Сильянов сказал, какому игроку посвятил забитый Кубе гол

    Защитник сборной России Александр Сильянов подвел итоги товарищеского матча против Кубы, закончившегося победой национальной команды со счетом 8:0.

    «Хорошая игра, реализовывали свои моменты, никто не суетился, могли забивать еще. Дебютный гол был в планах, забил, а празднование посвятил Максу Мухину, чтобы быстрее восстанавливался от «крестов». На стадионе была прекрасная атмосфера, спасибо болельщикам, это было очень круто! Валерий Карпин был доволен после игры. Что сказал – не могу раскрыть. Одним словом – «молодцы!» – сказал Сильянов.

    • Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.
    • Сильянов провел на поле весь матч и забил гол на 55-й минуте.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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