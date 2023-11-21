Сильянов сказал, какому игроку посвятил забитый Кубе гол

Защитник сборной России Александр Сильянов подвел итоги товарищеского матча против Кубы, закончившегося победой национальной команды со счетом 8:0.

«Хорошая игра, реализовывали свои моменты, никто не суетился, могли забивать еще. Дебютный гол был в планах, забил, а празднование посвятил Максу Мухину, чтобы быстрее восстанавливался от «крестов». На стадионе была прекрасная атмосфера, спасибо болельщикам, это было очень круто! Валерий Карпин был доволен после игры. Что сказал – не могу раскрыть. Одним словом – «молодцы!» – сказал Сильянов.