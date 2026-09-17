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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Максим Мухин
Статистика
€ 1,20 млн
Максим Мухин - статистика
Ростов
4 ноября 2001 (24)
#16 | Полузащитник
181 см | 67 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
76' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
85' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
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Россия. Кубок 2020/2021
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Чемпионат Европы 2020
Команда
И
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П
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Ростов
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
58' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
Был в запасе
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