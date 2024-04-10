Мухин рассказал о топ-клубе, за который хотел бы сыграть, и заявил о готовности выучить английский

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сказал, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии.

«Мой брат болеет за «Манчестер Юнайтед», я начал с ним болеть, поэтому для меня это любимая команда. Хотелось бы сыграть за них.

Я готов поехать и учить английский язык. Когда отправляешься в страну и там учишь язык, разговариваешь с людьми, это дается проще. Поэтому ближе к делу стоит начинать учить язык», – сказал Мухин.