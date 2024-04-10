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    • Мухин рассказал о топ-клубе, за который хотел бы сыграть, и заявил о готовности выучить английский

    Мухин рассказал о топ-клубе, за который хотел бы сыграть, и заявил о готовности выучить английский

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сказал, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии.

    «Мой брат болеет за «Манчестер Юнайтед», я начал с ним болеть, поэтому для меня это любимая команда. Хотелось бы сыграть за них.

    Я готов поехать и учить английский язык. Когда отправляешься в страну и там учишь язык, разговариваешь с людьми, это дается проще. Поэтому ближе к делу стоит начинать учить язык», – сказал Мухин.

    • Хавбек сейчас восстанавливается после травмы крестообразной связки, полученной в октябре.
    • В сезоне-2023/24 Мухин принял участие в 16 матчах за ЦСКА, забил 2 гола.

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    Источник: «Россия 24»

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    10.04.2024 10:25
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1712734493
    Мухин, твой уровень это Пердив. Какие тебе топ-клубы английские, если ты и в ЦСКА не тянешь? Мечтатель блин...(
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    odoon
    1712736016
    Всё, чем запомнился Мухин - пиарный пропих в сборную Черчесова. После такого не в Англию едут, а ставятся Дзюбами.
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