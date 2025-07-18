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Названа сумма выкупа Мухина у ЦСКА для «Сочи»

Сегодня, 18:12
1

Полузащитник Максим Мухин продлит контракт с ЦСКА до лета 2027 года, а затем отправится в аренду в «Сочи». Клуб из Краснодарского края также получит право выкупить хавбека за 1 миллионов евро.

  • Ранее сообщалось, что стороны согласовали аренду хавбека. У ЦСКА будет приоритетное право обратного выкупа.
  • 23-летний Мухин провел в прошлом сезоне 1 матч за ЦСКА. В большинстве игр он оставался на скамейке запасных.
  • Осенью 2023-го года он травмировал крестообразные связки колена и долгое время восстанавливался от полученного повреждения.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Мухин Максим
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1752852369
Совсем задёшево.
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