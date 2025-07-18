Названа сумма выкупа Мухина у ЦСКА для «Сочи»

Полузащитник Максим Мухин продлит контракт с ЦСКА до лета 2027 года, а затем отправится в аренду в «Сочи». Клуб из Краснодарского края также получит право выкупить хавбека за 1 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали аренду хавбека. У ЦСКА будет приоритетное право обратного выкупа.

23-летний Мухин провел в прошлом сезоне 1 матч за ЦСКА. В большинстве игр он оставался на скамейке запасных.

Осенью 2023-го года он травмировал крестообразные связки колена и долгое время восстанавливался от полученного повреждения.