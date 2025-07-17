Мухин из ЦСКА остался без агента

Агент Владимир Кузьмичев сообщил, что его агентство больше не ведет дела полузащитника ЦСКА Максима Мухина.
«Наверное, будет правильно не комментировать интерес к Мухину со стороны клубов, потому что нашей компанией принято решение о прекращении сотрудничества с Максимом.
О нюансах распространятся не буду, но такое решение есть», – сказал Кузьмичeв.
- Ранее сообщалось о заинтересованности «Ростова» в аренде хавбека.
- В прошлом сезоне Мухин провел только 1 матч за ЦСКА.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»