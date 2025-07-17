Мухин из ЦСКА остался без агента

Агент Владимир Кузьмичев сообщил, что его агентство больше не ведет дела полузащитника ЦСКА Максима Мухина.

«Наверное, будет правильно не комментировать интерес к Мухину со стороны клубов, потому что нашей компанией принято решение о прекращении сотрудничества с Максимом.

О нюансах распространятся не буду, но такое решение есть», – сказал Кузьмичeв.