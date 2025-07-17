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Мухин может сменить ЦСКА на итальянский клуб

Сегодня, 15:27
1

Вернувшийся в Серию А итальянский клуб «Сассуоло» проявляет интерес к российскому полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Мухин выступает в составе армейцев с июля 2021 года, перейдя из столичного «Локомотива».

В прошедшем сезоне Мухин стал бронзовым призером чемпионата России по футболу, а также обладателем Кубка страны.

  • Максим Мухин – воспитанник «Крыльев Советов».
  • Возраст полузащитника ЦСКА составляет 23 года.

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Источник: Calcioline
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Сассуоло Мухин Максим
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Комментарии (1)
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lek!
1752759025
Отличная новость , молодежи нужно уезжать из РПЛ .
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