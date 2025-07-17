Мухин может сменить ЦСКА на итальянский клуб

Вернувшийся в Серию А итальянский клуб «Сассуоло» проявляет интерес к российскому полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Мухин выступает в составе армейцев с июля 2021 года, перейдя из столичного «Локомотива».

В прошедшем сезоне Мухин стал бронзовым призером чемпионата России по футболу, а также обладателем Кубка страны.