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    Лига 1. «ПСЖ» в первом матче Покеттино сыграл вничью с «Сент-Этьеном», «Лион» победил «Ланс» и другие результаты

    «Лион» сохранил лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Лансом». Дубль оформил Мемфис Депай.

    «ПСЖ» в первой игре при главном тренере Маурисио Покеттино обменялся голами с «Сент-Этьеном». «Марсель» Андре Виллаш-Боаша победил «Монпелье».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Лион – Ланс – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Депай, 39; 2:0 – Фортеш, 46 (в свои ворота); 3:0 – Депай, 52 (с пенальти); 3:1 – Сотока, 56; 3:2 – Дукоре, 89.

    Лилль – Анжер – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Тома, 5; 0:2 – Тома, 10; 1:2 – Йилмаз, 42.

    Марсель – Монпелье – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Радоньич, 41; 1:1 – Молле, 52; 2:1 – Пайе, 80; 3:1 – Жермен, 84.

    Реймс – Дижон – 0:0

    Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Амума, 19; 1:1 – Кен, 22.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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