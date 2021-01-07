Лига 1. «ПСЖ» в первом матче Покеттино сыграл вничью с «Сент-Этьеном», «Лион» победил «Ланс» и другие результаты

«Лион» сохранил лидерство в чемпионате Франции благодаря победе над «Лансом». Дубль оформил Мемфис Депай.
«ПСЖ» в первой игре при главном тренере Маурисио Покеттино обменялся голами с «Сент-Этьеном». «Марсель» Андре Виллаш-Боаша победил «Монпелье».
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 1:0 – Депай, 39; 2:0 – Фортеш, 46 (в свои ворота); 3:0 – Депай, 52 (с пенальти); 3:1 – Сотока, 56; 3:2 – Дукоре, 89.
Голы: 0:1 – Тома, 5; 0:2 – Тома, 10; 1:2 – Йилмаз, 42.
Марсель – Монпелье – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Радоньич, 41; 1:1 – Молле, 52; 2:1 – Пайе, 80; 3:1 – Жермен, 84.
Голы: 1:0 – Амума, 19; 1:1 – Кен, 22.
Источник: Бомбардир.ру