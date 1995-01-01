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    Лига 1. «Лилль» вышел на первое место после минимальной победы над «Дижоном»

    В чемпионате Франции сменился лидер. После минимальной победы над «Дижоном» на первую строчку вышел «Лилль».

    «Дижон» ни разу в истории не побеждал в Лилле.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

    Лилль – Дижон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ясиджи, 29.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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