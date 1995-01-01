Лига 1. «Лилль» вышел на первое место после минимальной победы над «Дижоном»

В чемпионате Франции сменился лидер. После минимальной победы над «Дижоном» на первую строчку вышел «Лилль».
«Дижон» ни разу в истории не побеждал в Лилле.
Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур
Гол: 1:0 – Ясиджи, 29.
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В чемпионате Франции сменился лидер. После минимальной победы над «Дижоном» на первую строчку вышел «Лилль».
«Дижон» ни разу в истории не побеждал в Лилле.
Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур
Гол: 1:0 – Ясиджи, 29.