Лига 1. «Лилль» вышел на первое место после минимальной победы над «Дижоном»

В чемпионате Франции сменился лидер. После минимальной победы над «Дижоном» на первую строчку вышел «Лилль».

«Дижон» ни разу в истории не побеждал в Лилле.

Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

Лилль – Дижон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ясиджи, 29.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1