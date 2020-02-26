L’Équipe: Неймар отказался тренироваться с «ПСЖ» после «Дижона». Форвард сказал Тухелю, что ему «нужно отдохнуть»

Нападающий «ПСЖ» Неймар нарушил дисциплину, сообщает L’Équipe.

13 февраля бразилец отказался участвовать в тренировке команды после матча 1/4 финала Кубка Франции против «Дижона» (6:1), в котором он не сыграл. Неймар заявил главному тренеру Томасу Тухелю, что ему «нужно отдохнуть».

После матча с «Дижоном» Тухель заявил, что не уверен, сможет ли Неймар сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

До матча с «Дижоном» 28-летний игрок пропустил четыре матча.

15 февраля сообщалось, что Неймар полетел в Германию на рекламное мероприятие для продвижения бренда одежды, послом которого он является.

AS: руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром. Бразилец вместо восстановления от травмы улетел рекламировать одежду