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  • L’Équipe: Неймар отказался тренироваться с «ПСЖ» после «Дижона». Форвард сказал Тухелю, что ему нужно отдохнуть

L’Équipe: Неймар отказался тренироваться с «ПСЖ» после «Дижона». Форвард сказал Тухелю, что ему нужно отдохнуть

26 февраля 2020, 17:45
5

Нападающий «ПСЖ» Неймар нарушил дисциплину, сообщает L’Équipe.

13 февраля бразилец отказался участвовать в тренировке команды после матча 1/4 финала Кубка Франции против «Дижона» (6:1), в котором он не сыграл. Неймар заявил главному тренеру Томасу Тухелю, что ему «нужно отдохнуть».

  • После матча с «Дижоном» Тухель заявил, что не уверен, сможет ли Неймар сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
  • До матча с «Дижоном» 28-летний игрок пропустил четыре матча.
  • 15 февраля сообщалось, что Неймар полетел в Германию на рекламное мероприятие для продвижения бренда одежды, послом которого он является.

AS: руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром. Бразилец вместо восстановления от травмы улетел рекламировать одежду

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Дижон Неймар
Комментарии (5)
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Олег1204
1582735698
Надо таких петушков типа неймара и погба в одну команду слить
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altezzik
1582736786
На перевоспитание надо как Кокорина на годик
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LOKOfanatik19
1582737513
Я одного не понимаю, зачем он Барсе, или они знают рычаги давления на него ? Посадить на лавку как Кепу, пусть сидит и думает.
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BRAZILES
1582739448
гнать его наде если он трееру навязывает свои условия несмотря не накокие его звания и заслуги
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InterMilLano1908
1582739988
Шейхи бы его в лес увезли и закопали по голову на денек другой...
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