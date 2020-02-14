AS: руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром. Бразилец вместо восстановления от травмы улетел рекламировать одежду

А у него что, постельный режим!? Или у него в контракте прописано, что в случае травмы не выходить из дома? Скорее всего нет! А вот то, что у него наверняка прописано в контракте, так это сотрудничество с рекламными агентствами, так что до пиз...ды ему ваше недовольство!!!
Отношения между руководством «ПСЖ» и форвардом Неймаром снова становятся напряженными.
По информации AS, бразилец вызвал недовольство клуба своим визитом в Дюссельдорф.
28-летний футболист полетел в Германию на рекламное мероприятие для продвижения бренда одежды, послом которого он является.
При этом в «ПСЖ» ожидали, что Неймар сконцентрируется на восстановлении после травмы ребра, полученной 1 февраля.
Из-за повреждения нападающий уже пропустил три матча и рискует не сыграть с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов в ближайший вторник.