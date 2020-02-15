AS: руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром. Бразилец вместо восстановления от травмы улетел рекламировать одежду

Отношения между руководством «ПСЖ» и форвардом Неймаром снова становятся напряженными.

По информации AS, бразилец вызвал недовольство клуба своим визитом в Дюссельдорф.

28-летний футболист полетел в Германию на рекламное мероприятие для продвижения бренда одежды, послом которого он является.

При этом в «ПСЖ» ожидали, что Неймар сконцентрируется на восстановлении после травмы ребра, полученной 1 февраля.

Из-за повреждения нападающий уже пропустил три матча и рискует не сыграть с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов в ближайший вторник.