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    AS: руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром. Бразилец вместо восстановления от травмы улетел рекламировать одежду

    Отношения между руководством «ПСЖ» и форвардом Неймаром снова становятся напряженными.

    По информации AS, бразилец вызвал недовольство клуба своим визитом в Дюссельдорф.

    28-летний футболист полетел в Германию на рекламное мероприятие для продвижения бренда одежды, послом которого он является.

    При этом в «ПСЖ» ожидали, что Неймар сконцентрируется на восстановлении после травмы ребра, полученной 1 февраля.

    Из-за повреждения нападающий уже пропустил три матча и рискует не сыграть с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов в ближайший вторник.

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5628

      Сильвербой 1 час назад

      А у него что, постельный режим!? Или у него в контракте прописано, что в случае травмы не выходить из дома? Скорее всего нет! А вот то, что у него наверняка прописано в контракте, так это сотрудничество с рекламными агентствами, так что до пиз...ды ему ваше недовольство!!!

      1
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      Рейтинг: +1192

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Одно другому не мешает. Он успевает заработать денег и в футболе и в рекламе. Приглашая в команду звёзд нужно быть готовым , что эти люди в любой момент могут повернуться жо-задом.

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      Рейтинг: +543

      ARSteven89 2 часа назад

      Да ему пох........й на вааааас с самого приезда во Францию, ауууу!

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