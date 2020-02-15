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  • AS: руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром. Бразилец вместо восстановления от травмы улетел рекламировать одежду

AS: руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром. Бразилец вместо восстановления от травмы улетел рекламировать одежду

15 февраля 2020, 10:51
4

Отношения между руководством «ПСЖ» и форвардом Неймаром снова становятся напряженными.

По информации AS, бразилец вызвал недовольство клуба своим визитом в Дюссельдорф.

28-летний футболист полетел в Германию на рекламное мероприятие для продвижения бренда одежды, послом которого он является.

При этом в «ПСЖ» ожидали, что Неймар сконцентрируется на восстановлении после травмы ребра, полученной 1 февраля.

Из-за повреждения нападающий уже пропустил три матча и рискует не сыграть с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов в ближайший вторник.

Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (4)
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ARSteven89
1581753810
Да ему пох........й на вааааас с самого приезда во Францию, ауууу!
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Кузьмич на трибуне
1581754332
Одно другому не мешает. Он успевает заработать денег и в футболе и в рекламе. Приглашая в команду звёзд нужно быть готовым , что эти люди в любой момент могут повернуться жо-задом.
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Сильвербой
1581758288
А у него что, постельный режим!? Или у него в контракте прописано, что в случае травмы не выходить из дома? Скорее всего нет! А вот то, что у него наверняка прописано в контракте, так это сотрудничество с рекламными агентствами, так что до пиз...ды ему ваше недовольство!!!
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portero
1581762772
в футболе Неймара интересуют только деньги, а тут можно на больничке еще подхалтурить, читай контракт наказывай.... или там обязанностей у неймара совсем нет?
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